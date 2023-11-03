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Проводив обшуки у місцевих та поліції: мешканця Луганщини засуджено до 12 років позбавлення волі.

03 листопада 2023, 21:36

Проводив обшуки у місцевих та поліції: мешканця Луганщини засуджено до 12 років позбавлення волі.

До 12 років ув'язнення за колабораціонізм засуджено мешканця Сватівщини. Фото: прокуратура До 12 років ув'язнення за колабораціонізм засуджено мешканця Сватівщини. Фото: прокуратура

Жителя Сватівського району Луганської області засуджено до 12 років ув'язнення за колабораціонізм. Зрадник після повномасштабного вторгнення став на бік РФ. Про це повідомили у Луганській обласній прокуратурі.

«Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також він позбавлений права протягом 15 років обіймати посади у правоохоронних органах», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засуджений до 24 лютого 2022 року працював у компанії-постачальнику послуг Інтернету. Відомо, що він вів аморальний спосіб життя, вживав наркотичні засоби.

Так, на початку липня 2022 року чоловік погодився працювати на окупаційну владу Росії. Він склав присягу на вірність «ЛНР» та вступив до незаконного правоохоронного органу — «Троїцького райвідділу внутрішніх справ МВС «ЛНР» на посаду «оперуповноваженого».

«Чоловік здійснював патрулювання території селища, проводив обшуки у місцевих жителів, зокрема правоохоронців, працівників СБУ та прикордонників», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, перед судом постане мешканець Костянтинівки Донецької області. Він передавав інформацію представникам країни-агресора про місця розташування українських військових підрозділів.

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