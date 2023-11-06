У запасах у Росії знаходиться приблизно 870 високоточних ракет — ГУР

За даними української розвідки, зараз у запасах РФ приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів. Про це повідомляє «РБК-Україна».



Представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі виданню зазначив, що йдеться про орієнтовно 165 «Калібрів», приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 та Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць «Іскандер-М» та «Іскандер-К», орієнтовно 80 «Кинджалів», а також 150 ракет Х-22/Х-32.



Скібіцький додав, що торік показники були майже такі самі. За його словами, це свідчить про вдале виробництво РФ ракет і можливість підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу.



«Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть – щонайменше 30% вони мають залишити собі в запасах. Якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі і не досягнуть результату - тоді знову хтось полетить з посади», - зазначив представник ГУР.



Раніше генерал-майор Вадим Скибицький підтвердив, що моральний дух окупаційних військ на фронті нині вкрай низький через високі втрати та відсутність російських командирів на передовій.