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Справа Майдану: за розстріли активістів судитимуть п'ятьох співробітників «чорної роти Беркута»

06 листопада 2023, 15:39

Справа Майдану: за розстріли активістів судитимуть п'ятьох співробітників «чорної роти Беркута»

Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві. Про це йдеться у заяві пресслужби Офісу Генпрокурора.

Розслідуванням було встановлено, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у Києві обвинувачені виконали явно злочинний наказ та вчинили у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом країни.

Вони застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

В результаті загинули 48 та отримали вогнепальні поранення 90 мітингувальників. Надалі знаряддя злочину було викрадено, пошкоджено та приховано. У ході розслідування частину зброї було виявлено та ідентифіковано.

У зв'язку з приховуванням обвинувачених на території країни-агресора та набуттям ними громадянства Росії, справа в суді розглядатиметься за спеціальною заочною процедурою (in absentia).

Обвинувачені у масових розстрілах активістів на Інститутці. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, за скоєння цих злочинів до кримінальної відповідальності загалом притягнуто 35 осіб, щодо 5 з них судом винесено вирок, стосовно 20 обвинувачених триває судове провадження, ще стосовно 10 підозрюваних досудове розслідування завершено.

Нагадаємо, вже закінчено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо шести міліціонерів роти спеціального призначення «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в Києві.

Пізніше стало відомо, що державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру 20 співробітникам ФСБ РФ, у тому числі колишньому керівнику служби безпеки президента РФ Віктору Золотову, та керівництву Служби безпеки України часів президентства Віктора Януковича у зв'язку зі злочинами під час Революції Гідності у Києві.

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