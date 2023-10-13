Дело Майдана: Будут судить сотрудников «черной роты беркута» за массовые расстрелы активистов 

По процессуальному руководству Офиса генерального прокурора закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении шести милиционеров роты специального назначения «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в Киеве. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



Следствие установило, что 20 февраля 2014 на улице Институтской в Киеве милиционеры роты «Беркута» применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.



В результате погибли 48 и получили огнестрельные ранения 90 участников акций протеста.



В дальнейшем орудия совершения преступления были похищены, повреждены и скрыты. Часть из них была обнаружена и идентифицирована в ходе расследования.



Судить обвиняемых будут заочно, поскольку они укрываются от правосудия и находятся на территории России и получили гражданство этой страны.