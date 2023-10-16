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Руководству СБУ времен Януковича сообщили о подозрении по «делам Майдана» — ГБР

16 октября 2023, 19:35

Руководству СБУ времен Януковича сообщили о подозрении по «делам Майдана» — ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило о подозрении 20 сотрудников ФСБ РФ, в том числе бывшего руководителя службы безопасности президента РФ Виктора Золотова, и руководство Службы безопасности Украины времен президентства Виктора Януковича в связи с преступлениями во время Революции Достоинства в Киеве, сообщило ГБР.

«Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены руководителям СБУ времен Януковича, двадцати сотрудникам федеральной службы безопасности РФ во время событий Революции Достоинства», — говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале в понедельник.

По информации ГБР, среди подозреваемых — генерал армии Виктор Золотов — бывший руководитель службы безопасности президента РФ, заместитель главнокомандующего внутренними войсками (в настоящее время — директор федеральной службы войск нацгвардии РФ), генерал-полковник Алексей Седов — начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ, генерал-лейтенант Алексей Жало – заместитель начальника 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ — начальник управления защиты конституционного устройства.

Также, отмечается в сообщении, о подозрении уведомлен генерал-майор Сергей Егоров – первый заместитель начальника управления защиты конституционного устройства 2 службы ФСБ РФ, генерал-майор Владимир Павлик – первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ.

Кроме того, ГБР подозревает генерал-майора Андрея Яценко — бывшего сотрудника 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ, сейчас — заместителя начальника управления ФСБ РФ в г. Москва.

«Также о подозрении в госизмене уведомлены бывший глава СБУ, его первый заместитель– руководитель Антитеррористического центра и начальник Департамента защиты национальной государственности Службы времен Януковича», — информируют в ГБР.

В сообщении указывается, что экс-чиновники СБУ «по указанию российских кураторов, разжигали национальную, религиозную рознь и ненависть среди граждан из-за их идеологических убеждений».

«Совместным решением руководства СБУ и ФСБ РФ, с 13 по 15 декабря 2013 года в Украине находилась делегация из 20 сотрудников российской спецслужбы. Они помогали сотрудникам СБУ в подготовке видеоматериалов и публикаций для создания негативного образа участников «Евромайдана» и представителей оппозиционных сил. По заданию руководства СБУ было подготовлено 257 видеоматериалов провокационного содержания и специально создан ютуб-канал для их распространения. О размещении этих видеофайлов сотрудники СБУ отчитались перед ФСБ РФ, прислав им ссылку на опубликованные видеозаписи», — подчеркивается в сообщении ГБР.

В ведомстве уточняют, что после того, как делегация ФСБ РФ покинула Украину, тогдашнее руководство СБУ «задним числом» подписало документы якобы об их приглашении как представителей спецслужб в рамках Комиссии по информационной безопасности при Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

«Таким образом, следствием установлено и доказано влияние спецслужб РФ на бывшее руководство СБУ с целью проведения подрывной деятельности против Украины», —  резюмируется в сообщении.

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