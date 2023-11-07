Вночі в Криму лунали вибухи та працювала ППО

У ніч проти 7 листопада у Бахчисарайському районі Криму біля Севастополя пролунали гучні вибухи. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Передплатники Телеграм-каналу зазначають, що під час вибухів спрацьовували сигналізації машин. При цьому автори каналу припускають, що вибухи могли звучати осторонь бази повітряно-космічних сил РФ на аеродромі Бельбек.

Водночас, так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у Севастополі спрацювала ППО та нібито збило п'ятьох безпілотників.

Після цього в Севастополі було оголошено повітряну тривогу.

Телеграма-канал SHOT з посиланням на передплатників повідомив , що близько 3:10 ранку було чути кілька гучних вибухів поблизу міста Саки та Новофедорівки, де знаходиться військовий аеродром.

Развожаєв пізніше заявив, що уламки від нібито збитого дрона впали на дах приватного будинку в Андріївці.

Раніше повідомлялося , що гучний вибух пролунав у понеділок, 6 листопада, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Звук вибуху було чути у всіх районах міста.