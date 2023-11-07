СБУ затримала навідника російських ракет на житлові будинки у Харкові

Затримано навідника російських ракет на Харків. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали агента російського ГРУ. Він коригував повітряну атаку РФ на Харків 6 жовтня. Про це повідомила СБУ.

Зазначається, що того дня окупанти застосували по обласному центру ракети типу «Іскандер». Внаслідок удару загинули двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопчик, а десятки цивільних зазнали поранень. Значних руйнувань та пошкоджень зазнали і кілька житлових будинків у центрі Харкова.

Для підготовки ракетної атаки російський агент передав загарбникам електронні координати цілей із прив'язкою до місцевості.

Зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автошляхів та мостів. Російська спецслужба завербувала дистанційно через Телеграм.

У повідомленні наголошується, що під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ територією регіону. Отриману інформацію передавав до російської ГРУ через «зв'язного» із тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один із колишніх ватажків терористичної організації «ЛНР» на прізвисько «Шаман», якому СБУ раніше повідомила про підозру.

Під час обшуків у затриманого виявлено чотири мобільні телефони та сім sim-карт різних мобільних операторів з доказами листування з агресором; банківські картки, куди надходили «зарплати» від російського ГРУ; понад 10 тис. дол., одержаних злочинним шляхом.

Фігуранту повідомили про підозру у держзраді. Наразі він перебуває під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.