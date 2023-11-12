За добу на Донеччині армія РФ вбила трьох людей

Від російських обстрілів 11 листопада загинули двоє жителів Торецька та одна людина у Мінківці.



Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.



У Донецькій обласній прокуратурі уточнюють, 11 листопада 2023 року армія РФ нанесла потужний удар, ймовірно, з артилерії, по м. Торецьку.



Влучання ворожих снарядів відбулись у житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.



Під шквал ворожого вогню потрапили двоє людей – 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Тілесні ушкодження виявились несумісними з життям.



В результаті вибухів розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд, зруйновані плити перекриття, понівечені дахи й покрівля. Відкрито кримінальне провадження кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Нагадаємо, російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна, біля Бахмута і Авдіївки, на захід від та на південний захід від Донецька, у прикордонному районі Донецької та Запорізької області, а також на заході Запорізької області.