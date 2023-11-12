На ТОТ Луганщини окупанти встановлюють стаціонарні телефони, але люди не знають номерів — ОВА

У Кремінній та Сєвєродонецьку загарбники подекуди встановили стаціонарні телефони.



Про це повідомляє Луганська ОВА.



Телефони встановлюють там, де зберіглося обладнання. Облаштовувати нові АТС чи проводити кабелі замість пошкоджених або вкрадених ніхто не збирається. Люди тепер можуть дзвонити. Але, підкреслюють в ОВА, місцеві не володіють інформацією – у кого ще з’явився зв’язок та, відповідно, які номери телефонів у сусідніх будинках. Мобільний зв’язок в цих містах вимкнений росіянами.



Нагадаємо, протягом доби 11 листопада окупаційні війська завдали по цивільному населенню Донеччини дев’ять ударів. Били з РСЗВ «Град» та артилерії.