На фронті в армії РФ стає дедалі більше алкоголіків та наркоманів — Британська розвідка

Велика кількість російських військових стали на фронті алкоголіками та наркоманами. Неможливість залишити окопи призводить до зловживання психоактивними речовинами. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у вересні 2023 року незалежне російське ЗМІ «Верстка» повідомило, що до 15% російських солдатів в Україні вживають наркотики, у тому числі амфетаміни та канабіс, і що їх легко дістати навіть на передовій.

«Ці повідомлення заслуговують на довіру і йдуть за численними повідомленнями з моменту вторгнення про велику кількість дисциплінарних подій, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців», — йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків, направляючи їх у штурмові загони «Шторм-Z», які фактично перетворилися на штрафні підрозділи.

«Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту», — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські держагенства ТАРС та РІА «Новини» сьогодні вранці повідомили про «перегрупування» (фактично про відступ) військ РФ на лівому березі Дніпра. Пізніше повідомлення анулювали.