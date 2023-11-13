Міноборони запустило проект з пошуку вакансій у ЗСУ

Міністерство оборони розпочинає проект з рекрутингу до Збройних сил України. Фото: Міноборони України

В Україні стартував проект рекрутингу до Збройних сил. Кожен бажаючий зможе вибрати певний підрозділ та почати служити на конкретній посаді. Про це сьогодні повідомило Міноборони України.

«Міністерство оборони України розпочинає проект з рекрутингу до Збройних сил України. Відповідний договір підписали заступник Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу на користь армії безкоштовно», — йдеться у повідомленні.

Калмикова сказала, що проект дозволить людині обрати конкретний підрозділ на певній посаді, де його громадянський досвід буде найкориснішим.

Найближчим часом у рамках проекту заплановано підписання наступних угод із рекрутинговими компаніями.

Грезєв зазначив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для Збройних Сил України.

«Армії потрібні люди різних професій — від гранатометників та мінометників, до програмістів та кухарів. Співпраця з Міністерством оборони дозволить масштабувати роботу, яку ми проводили», — каже він.

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