Загарбники застосували хімзброю проти ЗСУ на двох ділянках фронту — Deep State

Російські війська застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні. Йдеться про Бахмутський та Сватівський напрямки. Про це повідомив канал Deep State.

«Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у звіті, найімовірніше, агресор використовував хлорпікрін, якого «в запасах чимало», і він уже неодноразово використовувався проти українських військ.

Аналітики Deep State констатують: Авдіївка залишається найгарячішою точкою, проте окупанти ведуть наступальні дії на багатьох інших ділянках, що «створює суттєві проблеми в управлінні резервами».

«Росія свої резерви не шкодує, відправляючи в бій підрозділи до їх відомості. Як приклад, 104 десантно-штурмовий полк окупантів, який має до 1 грудня проходити узгодження або вже перебуває на Херсонщині, або перебуває на марші», — додають у Deep State.

Нагадаємо, супутникові знімки показують прогрес у будівництві в Росії заводу з масового виробництва дронів-камікадзе іранської розробки, які Москва, як очікується, націлить на українські енергетичні об'єкти.