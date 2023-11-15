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В окупованому Донецьку повністю відновлено енергопостачання

15 листопада 2023, 11:39

В окупованому Донецьку повністю відновлено енергопостачання

У тимчасово окупованому Донецьку відновлено енергопостачання, порушене аварією у неділю, 12 листопада. Про це повідомив так званий голова муніципальної освіти міського округу Донецьк Олексій Кулемзін.

«Після завершення аварійних робіт із заміни високовольтної опори лінії електропередачі співробітниками Кіровських електричних мереж «Регіональної енергопостачальної компанії» було відновлено енергопостачання всіх споживачів Донецька, знеструмлених 12 листопада», — зазначив він.

Крім того, за словами Кулемзіна, також відновлено рух трамваїв та тролейбусів.

12 листопада практично весь Донецьк був знеструмлений після після ушкодження високовольтної ЛЕП.

Станом на ранок 14 листопада понад 550 будинків у Київському та Куйбишевському районах Донецька залишалися без опалення після недільної аварії у системі енергопостачання.

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