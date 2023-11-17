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«Білі ангели» евакуювали п'ятьох дітей із обстрілюваного села на Донеччині

17 листопада 2023, 15:39

«Білі ангели» евакуювали п'ятьох дітей із обстрілюваного села на Донеччині

«Білі ангели» готують дітей до евакуації із селища Щербинівка Торецької громади Донецької області. Фото: Нацполіція «Білі ангели» готують дітей до евакуації із селища Щербинівка Торецької громади Донецької області. Фото: Нацполіція

Через близькість до зони бойових дій влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей із селища Щербинівка Торецької громади. Проте правоохоронці вже давно вмовляли сім'ї з дітьми поїхати, оскільки окупанти постійно обстрілюють село. Про це сьогодні повідомило Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Найменший у багатодітній родині — Миколайчик, якому ще немає двох місяців. Нині він разом із батьками, братом та сестрами — у відносно безпечному місці в Покровському районі. Евакуація дітей проходила під гуркіт російських знарядь.

«З цією родиною ми працювали із серпня, там була складна ситуація з житлом, але зараз питання вирішено», — розповів «білий янгол» Антон Пронь.

Повідомляється, що поліцейські доклали максимум зусиль, щоб убезпечити Миколайчика, трирічну Ганну, 6-річного Дениса, 9-річну Марину та 11-річну Катерину.

Вивозили велику родину на двох бронеавтомобілях разом із групою ДСНС. Обов'язково — захисні жилети та шоломи для дітей.

Поки що родина проживатиме на Донеччині, але триває робота, щоб перемістити малюків до іншого регіону.

У поліції зазначили, що за даними на 24 жовтня у Щербинівці проживало 70 дітей, з них 56 уже евакуйовано. Потребують порятунку ще 14 дітей.

Загалом із Торецької громади необхідно евакуювати 77 дітей.

З певних владою населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської громад обов'язкову евакуацію завершено — там не залишилося жодної дитини, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше «Білі ангели» під керівництвом начальника Волноваського райвідділу поліції Андрія Друмова забезпечили безпеку працівників Укрпошти, які доставили мешканцям селища Богоявленка Вугледарської громади пенсії. Видача готівки проходила в «Пункті незламності» та під охороною поліції.

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