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Кабмін вніс зміни до порядку виплат для переселенців

21 листопада 2023, 18:46

Кабмін вніс зміни до порядку виплат для переселенців

Кабінет міністрів України сьогодні, 21 листопада, вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку переселенців та виплат їм держдопомоги. Про це сьогодні повідомило Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Щодо змін для ВПО, то зазначається, що переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше;

У разі повторного переміщення внаслідок обов'язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу ще протягом 6 місяців. Але за умови їхнього включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА;

ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, з яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися наступного місяця, йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції повідомляють, що непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин протягом 3 місяців з дня призначення виплат ВПО повинна сприяти своїй зайнятості.

Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи - підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес/ваучера на навчання тощо. Або отримати статус безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.

Також Постанова регулює питання оформлення довідки про постановку на облік ВПО.

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям та 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Згідно з рішенням уряду, з 1 серпня виплати для ВПО призначаються лише на шість місяців.

Допомога може бути призначена сім'ї на ще один шестимісячний період, якщо в сім'ї є: діти з інвалідністю; особи, які доглядають особу з інвалідністю; особи пенсійного віку; які мають трьох і більше дітей віком до 18 років; неповнолітнім та малолітнім дітям, які прибули без супроводу законного представника; якщо сукупний дохід одного члена сім'ї вбирається у 4 прожиткових мінімумів.

 

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