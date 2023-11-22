У Волноваському районі мешканець Дніпропетровщини торгував наркотиками та зберігав боєприпаси

У Волноваському районі затримали збувача наркотиків. Фото: ГУ Нацполіції у Донецькій області

Житель Дніпропетровщини налагодив збут канабісу на території Донецької області. Поліцейські зібрали доказову базу причетності фігуранта до злочину та затримали його. Окрім забороненої речовини, у наркоділка вилучили арсенал боєприпасів. Про це повідомило сьогодні Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Повідомляється, що оперативники Волноваського райвідділу поліції отримали інформацію про те, що 32-річний мешканець Дніпропетровської області збуває канабіс на території Волноваського району.

«Кілька місяців поліцейські документували злочин. Після здійснення останнього етапу оперативних заходів підозрюваного затримали на місці злочину», — йдеться у повідомленні.

За ухвалою суду правоохоронці провели серію обшуків за місцем проживання фігуранта та його родичів.

Поліція вилучила понад 800 грамів каннабісу, гроші, мобільний телефон, а також боєприпаси: 269 набоїв до автоматичної зброї, шість гранат, мінометну міну. Все вилучене направлене на експертизу.

Як зазначили в поліції, порушник пояснив, що на власній земельній ділянці вирощував нарковмісні рослини та виробляв із них наркотичну речовину – як для власного споживання, так і для збуту.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна, зазначили у поліції.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала на Донеччині двох контрактників ЗСУ, які намагалися підпільно продати криміналітету «трофейну» російську зброю.