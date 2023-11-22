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В Волновахском районе житель Днепропетровщины торговал наркотиками и хранил боеприпасы

22 ноября 2023, 13:58

В Волновахском районе житель Днепропетровщины торговал наркотиками и хранил боеприпасы

В Волновахском районе задержали сбытчика наркотиков. Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области В Волновахском районе задержали сбытчика наркотиков. Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области

Житель Днепропетровщины наладил сбыт каннабиса на территории Донецкой области. Полицейские собрали доказательную базу причастности фигуранта к преступлению и задержали его. Кроме запрещенного вещества, у наркодельца изъяли арсенал боеприпасов. Об этом сообщило сегодня Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что оперативники Волновахского райотдела полиции получили информацию о том, что 32-летний житель Днепропетровской области сбывает каннабис на территории Волновахского района.

«Несколько месяцев полицейские документировали преступление. После осуществления последнего этапа оперативных мер подозреваемого задержали с поличным», — говорится в сообщении.

По определению суда правоохранители провели серию обысков по месту жительства фигуранта и его родственников.

Полиция изъяла более 800 граммов каннабиса, деньги, мобильный телефон, а также боеприпасы: 269 патронов к автоматическому оружию, шесть гранат, минометную мину. Все изъятое направлено на экспертизу.

Как отметили в полиции, нарушитель объяснил, что на собственном земельном участке выращивал наркосодержащие растения и производил из них наркотическое вещество – как для собственного потребления, так и для сбыта.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух контрактников ВСУ, которые пытались подпольно продать криминалитету «трофейное» российское оружие.

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