На Донетчине двое контрактников ВСУ торговали «трофейным» российским оружием

В Донецкой области задержаны торговцы оружием. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух контрактников ВСУ, которые пытались подпольно продать криминалитету «трофейное» российское оружие. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как сообщают правоохранители, среди изъятого у злоумышленников более 60 автоматов и пулеметов, а также противотанковые гранатометы российского производства.

Соответствующую партию боевых средств поражения пытались продать представителям днепропетровского криминалитета.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов при попытке сбыта семи автоматов Калашникова, в том числе нового АК-12.

Как установило расследование, задержанными оказались двое контрактников из одной из воинских частей Сил обороны, командированных в Донецкую область. Для незаконного хранения оружия и боеприпасов они обустроили тайник на территории частного домовладения.

В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили три пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасы противника.