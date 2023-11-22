В ООН назвали суму, яка буде потрібна для відновлення України

Організація Об'єднаних Націй, уряд України, Світовий банк та Європейський Союз підрахували скільки грошей знадобиться, щоб відновити країну після війни. Про це повідомило агентство Укрінформ.

За словами помічника Генсека ООН Мирослава Енчі, вартість відновлення України попередньо оцінюється у понад 400 мільярдів доларів.

«Втрати від війни в Україні, ймовірно, будуть набагато більшими, ніж вже підтверджені, оскільки немає жодних ознак припинення насильства. Більше того, є побоювання, що напади на мирне населення та об'єкти цивільної інфраструктури можуть посилитись у холодні місяці», — заявив він.

Він наголосив, що міжнародні організації вже готові відреагувати на погіршення умов у зимовий період. Для цього партнери мають намір виділити допомогу для 1,7 мільйона людей.

За словами Енчі, на сьогоднішній день допомогу отримали близько 360 тисяч людей, які зіткнулися з війною в Україні.

«Для того, щоб допомогти людям, необхідно ще 435 мільйонів доларів. Ці кошти будуть спрямовані на ремонт будинків, придбання зимового одягу, опалювальних приладів, палива та ремонт систем централізованого водопостачання та опалення», — зазначив він.

Представник ООН додав, що цього року гуманітарною допомогою було охоплено понад 10 млн. осіб, проте до кінця року ООН має намір охопити допомогою до 11 млн. осіб.

Він додав, що тих, хто потребує допомоги на території України, значно більше. Йдеться про людей, які залишилися жити на окупованих територіях. Їх, за підрахунками ООН, близько 4 млн.

«Ці люди не можуть отримати гуманітарну допомогу через те, що організації не можуть потрапити на ці території», — підкреслив Енча.

Нагадаємо, в ООН дійшли висновку, що ракетний удар, внаслідок якого загинули 59 людей у кафе в українському селі Гроза Харківської області, було завдано збройних сил Росії.