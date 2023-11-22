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Армія РФ атакувала Часів Яр, Авдіївку та Торецьк: прокуратура розпочала розслідування за фактами вбивства цивільних

22 листопада 2023, 21:14

Армія РФ атакувала Часів Яр, Авдіївку та Торецьк: прокуратура розпочала розслідування за фактами вбивства цивільних

Окупаційні війська РФ не припиняють вбивати мирне населення Донбасу. Розпочато розслідування за фактом вбивства людей. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Сьогодні, 22 листопада, російські війська продовжили руйнувати Авдіївку. Внаслідок розриву снаряда місцевий житель 67 років, який під час обстрілу знаходився на вулиці, отримав відкрите проникне поранення грудної клітки. Потерпілого було доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Також армія РФ ще раз атакувала місто Годинник Яр. Від отриманих тілесних ушкоджень на території приватного домоволодіння загинув 59-річний чоловік.
Під ворожим вогнем опинилося і смт Північне та місто Торецьк, де зазнало смертельних поранень 49-річного місцевого.
За попередньою інформацією, населені пункти окупанти обстріляли з артилерії. Вибухами пошкоджено житлові будинки та кафе.

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