Сили оборони за тиждень знищили понад 6000 тисяч окупантів

За тиждень із 20 по 26 листопада Силами оборони України знищено близько 6260 осіб особового складу противника. Про це пише телеграм-канал «Інформаційного Спротиву».



Істотних втрат зазнали й озброєння з військовою технікою російських військ, а саме: 78 танків, 113 бойових броньованих машин, 130 артилерійських систем, 9 РСЗВ, 9 установок ППО, 168 одиниць автотехніки, 17 одиниць спецтехніки.

Втрати окупантів. Фото: Telegram

Крім цього, українські захисники знищили дві ворожі ракети та 146 БпЛА. Раніше стало відомо, що Головне управління військової розвідки України (ГУР) завдало масштабного удару безпілотників по території Росії.