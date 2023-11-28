«Укрзалізниця» запустить новий маршрут з України до Відня та Будапешт

З 10 грудня «Укрзалізиниця» запускає новий маршрут до Будапешта та Відня. Онлайн-продаж квитків на міжнародний сегмент розпочнеться найближчими тижнями. Про це повідомили у пресслужбі.



«Запускаємо новий маршрут до Будапешта та Відня! Вже з 10 грудня розпочне курсування новий прямий потяг №143/146 Відень — Чоп — Відень, який на станції Чоп буде «підв'язаний» під зручну пересадку на групу спальних вагонів із Києва (через Львів) саме для пересадочних пасажирів», — йдеться у повідомленні.



На додаток, сполучення на Відень стане тепер зручним і для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк – Рівне – Чоп – Ужгород.



Розклад руху розроблено таким чином, що нічну частину поїздки за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів – Чоп) пасажир проводитиме у зручних спальних вагонах Укрзалізниці, а денний сегмент (Чоп – Будапешт – Відень) – у сучасних сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць.



Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складатиме 2500 гривень.



Нагадаємо, з Дніпра курсуватиме прямий потяг до польського Хелма.