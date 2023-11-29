У середу 29 листопада президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонську та Миколаївську область. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

На Миколаївщині Зеленський взяв участь у презентації реалізованих проектів у рамках патронату Королівства Данія над регіоном.

Також, Зеленський взяв участь у презентації офісу Посольства Данії у Миколаєві та представництва датської компанії Bright Bird, яка займається управлінням ризиками та організацією контактів для данських компаній в Україні.

Володимир Зеленський подякував Прем'єр-міністру Данії Метті Фредеріксен, данському парламенту та суспільству за підтримку важливих проектів в Україні.

«Нам потрібні такі успішні історії з дуже конкретними результатами», — сказав Президент.