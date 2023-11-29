Зеленский сегодня посетил Херсонскую и Николаевскую область

В среду 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую и Николаевскую область. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

В Николаевской области Зеленский принял участие в презентации реализуемых проектов в рамках патроната Королевства Дания над регионом.

Также, Зеленский принял участие в презентации офиса Посольства Дании в Николаеве и представительства датской компании Bright Bird, которая занимается управлением рисками и организацией контактов для датских компаний в Украине.

Владимир Зеленский поблагодарил Премьер-министра Дании Метте Фредериксен, датский парламент и общество за поддержку важных проектов в Украине.

«Нам нужны столь успешные истории с очень конкретными результатами», — сказал Президент.