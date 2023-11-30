Українські медустанови отримають ще 27 потужних генераторів для безперебійної роботи за можливих «блекаутів»

Українські лікарні та медичні навчальні заклади отримають 27 генераторів середньої потужності (13-18 кВт). Така інформація з'явилась на сайті урядового порталу.



Усі вони придбані у рамках співпраці МОЗ та Світового банку. Генератори будуть розподілені у Житомирську, Харківську, Тернопільську, Сумську, Рівненську, Полтавську, Луганську, Дніпропетровську, Кіровоградську області та міста Києва.



«Такі генератори здатні забезпечити повноцінну та безперебійну роботу медустанов за різних критичних ситуацій. Вони спрацьовуватимуть автоматично при аварійному відключенні електроенергії та постачатимуть напругу в мережу», — зазначили в уряді.



Таким чином, медики зможуть працювати навіть в умовах відключення електроенергії та рятуватимуть життя та здоров'я пацієнтів.



Нагадаємо, що зараз медустанови України обладнано 10 016 генераторами, які автоматично спрацьовуватимуть у разі надзвичайної ситуації.



Зазначимо, що в рамках спільного проєкту МОЗ та Світового банку через міжнародну організацію «Crown Agents» до областей загалом буде розподілено 467 генераторів.



Їх доставляють відповідно до актуальних потреб кожного регіону. Також нагадаємо, що нещодавно до лікарень та медичних навчальних закладів було розподілено 56 генераторів великої потужності в рамках співпраці МОЗ та Світового банку.



Раніше, 17 листопада, Литва передала Україні нову партію генераторів, вуличних ліжок та сухих продовольчих пайків.