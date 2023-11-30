Окупанти з артилерії обстріляли село під Херсоном: загинули троє людей

Окупаційні війська РФ атакували село на Херсонщині сьогодні, 30 листопада. Внаслідок обстрілу загинули троє місцевих мешканців. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Російська армія вбила жінку в селі Садове», — написав він.



Глава регіону зазначив, що росіяни впродовж 30 хвилин обстрілювали населений пункт із артилерії.



За словами Прокудіна, травми, несумісні з життям, зазнала 59-річна мешканка.



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Голова Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що під час обстрілу загинули ще двоє людей. Чоловіки 1970 і 1956 років народження отримали травми, несумісні з життям. Таким чином, від ворожої атаки на село Садове загинули троє людей.



Нагадаємо, окупанти вдарили по селу Даріївка Херсонської області 30 листопада. Під обстріл потрапили лікарня, дитячий садок та житлові будинки, відомо про чотирьох постраждалих.