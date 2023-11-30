На окупованому Донбасі місяцями не виплачують зарплатню — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) продовжує зростати заборгованість із зарплат, і місцеві жителі вже багато місяців не бачили своїх виплат. Про це повідомив Центр національного опору (ЦНС) 30 листопада.

В українському підпіллі зазначили, що Росія несе добробут виключно у своїх медіа, проте реальність кардинально відрізняється. Співробітники «державних підприємств» на захоплених територіях із травня не бачили зарплати.

«Йдеться про ТОТ Донецької області, де заробітну плату не отримують працівники «націоналізованих» заводів і шахт, які просто стоять через знищення окупантами економіки регіону», — йдеться у повідомленні.

Окремо в ЦНС зазначили, що навіть колаборанти помітили соціальну напругу на теренах, які тимчасово контролює Росія. Це призводить до того, що проросійські настрої у тих, хто спочатку підтримував дії Кремля, починають падати.

Крім того, замість вирішення проблеми співробітників «державних підприємств» продовжують «годувати лише обіцянками».

«Росіяни свідомо нагнітають кризу у регіоні, щоб змусити українців залишити свої будинки. Центр національного спротиву зазначає, що після деокупації добробут місцевого населення відновиться», — підсумували у підпіллі.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що в європейській частині Росії зростає соціальна напруга. За інформацією Головного управління розвідки, про проблеми всередині Росії вже говорять місцеві чиновники та спецслужби.