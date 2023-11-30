Мешканці одного з районів окупованого Донецька скаржаться на відсутність опалення

На відсутність опалення скаржаться мешканці прифронтового Куйбишівського району Донецька. Відео опублікували в одному із Telegram-каналів Донецька.

На одному із відео мешканки будинків на вул. Містобудівників, 89, 87, 90, 94, 96 прийшли скаржитися до начальника районної тепломережі. Він їм відповідає, що тепла в їхніх квартирах немає через дефіцит кадрів — немає працівників, які запустили б опалення.

На іншому відео місцева мешканка розповіла, що у її квартирі по вул. Енгельса, 114 лише 10 градусів тепла. Жінка зазначає, що на свої скарги отримує лише відписки.