Ректор окупаційного «Луганського університету ім. Даля» засуджений до 10 років за ґратами

Віктора Рябичева засуджено до 10 років за ґратами. Фото: Telegram

Ректор окупаційного «Луганського університету ім. Даля» Віктора Рябічева, який допомагав організувати псевдореферендум визнано винним у пособництві державі-агресору. Про це повідомили в офісі генпрокурора.



Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У суді прокурор довів, що ректор так званого Луганського університету ім. Володимира Даля» брав активну участь у підготовці та проведенні псевдореферендуму.



«У липні 2022 року він організував у приміщенні університету засідання так званого "другого складу громадської палати ЛНР". На ньому було ухвалено рішення про створення "громадського штабу референдуму про приєднання ЛНР до Росії"», - зазначили у прокуратурі.



Він надав приміщення навчального закладу для голосування та розміщення так званої виборчої комісії. У день «волевиявлення» засуджений голосував на «камеру».



Нагадаємо, що у колабораціонізмі також підозрюються «глава муніципального округу» та «депутат» Луганської області.



