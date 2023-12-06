Внаслідок обстрілів на Донеччині за добу одна людина загинула, ще 7 – отримали поранення

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російські окупанти минулої доби, 5 грудня, обстріляли низку населених пунктів на Донеччині. Внаслідок атаки один мешканець загинув, ще сім — травмовано. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«За 5 грудня росіяни вбили 1 мешканця — у Часовому Яру. Ще 7 людей за добу зазнали поранень», — зазначив він.



З початку повномасштабного вторгнення через російські атаки загинули 1786 осіб, отримали поранення — 4369.



Як відомо, загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, окупанти вранці 5 грудня вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу центру міста двоє людей загинули, ще одна поранена.