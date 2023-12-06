В Офісі президента назвали умови відкриття аеропорту Бориспіль

Відновлення польотів з аеропорту Бориспіль є бажаною, але поки що недосяжною метою. Про це в ефірі програми «Аргумент» заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, більшість істотних позитивних змін реальні лише за сценарію, в якому Росія почне зазнавати стратегічної поразки на лінії фронту. Відновлення рейсів у Борисполі ускладнюється кількома завданнями, з якими необхідно впоратися Україні.

«Це може обговорюватись, може проходити підготовка. І вона проходить, зокрема, у Борисполі. Однак питання безпеки мають бути більш об'ємними та суттєво вирішеними», — сказав Подоляк.

По-перше, за його словами, необхідно, щоб інтенсивність повітряного терору з боку Росії знизилася. «А ми з вами чудово розуміємо, що інтенсивність не знижується, незважаючи на той факт, як каже президент, що розпочався новий етап війни», — заявив радник голови ОП.

Тому доки Україні не вдасться вирішити питання з безпекою, про відкриття нового хаба для повітряних перевезень важко говорити.

«Якщо можна буде вирішити питання безпеки, тоді можна буде говорити про ту чи іншу логістику, зокрема логістику повітряних перевезень», — зазначив Подоляк.

За його словами, необхідні домовленості з партнерами для збільшення постачання необхідних Україні систем ППО. «Я думаю, що тут буде багато різних рішень. І зараз ці рішення десь уже логістично завершені. Мається на увазі, що вже йде постачання», — додав Подоляк.

По-друге, за словами Подоляка, необхідно проаналізувати, як Росія буде саме цієї зими використовувати свої сили для повітряних атак: авіацію, дрони тощо.

Нагадаємо, 1 грудня глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що незабаром аеропорт «Бориспіль» знову відправлятиме і прийматиме повітряні судна.