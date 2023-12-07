Суд залишив Дубінського під вартою

Київський апеляційний суд залишив без змін апеляцію нардепа Олександра Дубінського щодо утримання його під вартою. Про це повідомляє «Супільне».



Суд відбувався у закритому режимі. Він пробуде в СІЗО до 12 січня 2024 року без права на заставу. Перед засіданням він заявив, що в нього зламано 10 та 11 ребро з лівого боку.



Раніше він повідомляв про побиття у СІЗО. Водночас у поліції Києва та Київському слідчому ізоляторі не підтвердили факт побиття після перевірки.



1 листопада у чинного нардепа Дубінського пройшли обшуки. Йому оголосили підозру в держзраді та відправили під цілодобовий домашній арешт.