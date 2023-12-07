Суд оставил Дубинского под стражей

Киевский апелляционный суд оставил без изменений апелляцию нардепа Александра Дубинского по поводу содержания его под стражей. Об этом сообщает «Суспильне».



Суд проходил в закрытом режиме. Он пробудет в СИЗО до 12 января 2024 без права на залог. Перед заседанием он заявил, что у него сломано 10 и 11 ребро с левой стороны.



Ранее он сообщал об избиении в СИЗО. В то же время в полиции Киева и Киевском следственном изоляторе не подтвердили факт избиения после проверки.



1 ноября у действующего нардепа Дубинского прошли обыски. Ему объявили подозрение в госизмене и отправили под круглосуточный домашний арест.