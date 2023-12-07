Залишити виплати ВПО із зони бойових дій і ТОТ: переселенці зареєстрували петицію

Змушено переміщені особи зареєстрували петицію до Кабінету Міністрів України. Автор петиції просить залишити допомогу на проживання переселенцям із бойових та ТОТ.

Про це йдеться на сайті електронних петицій.

«Переміщені особи втратили все майно, тому доводиться працювати ще більше, заробляти кошти на утримання сімей, оренду житла. Усі опинилися у складних життєвих обставинах. Виплати на проживання ВПО сім'ї частково покривали витрати на оренду житла та оплату комунальних послуг. Якщо виплати буде скасовано, це значно позначиться на благополучних сім'ях», — сказано в петиції.

Звернення до Кабміну зареєстрували, 6 грудня за добу було зібрано майже 5 тисяч підписів. Щоб петицію було розглянуто Кабінетом Міністрів України, необхідно зібрати 25 тисяч підписів.

Ознайомитися з петицією можна за посиланням .