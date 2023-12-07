Оставить выплаты ВПЛ из зоны боевых действий и ТОТ: переселенцы зарегистрировали петицию

Вынужденно перемещенные лица зарегистрировали петицию к Кабинету Министров Украины. Автор петиции просит оставить помощь на проживание переселенцам из боевых и ТОТ.

Об этом идет речь на сайте электронных петиций.

«Перемещенные лица потеряли все имущество, поэтому приходится работать еще больше, зарабатывать средства для содержания семей, аренды жилья. Все очутились в сложных жизненных обстоятельствах. Выплаты на проживание ВПЛ семьи частично покрывали расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Если выплаты будут отменены, это значительно отразится на благополучных семьях», — сказано в петиции.

Обращение к Кабмину зарегистрировали, 6 декабря за сутки было собрано почти 5 тысяч подписей. Чтобы петиция была рассмотрена Кабинетом Министров Украины, необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Ознакомится с петицией можно по ссылке.