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СБУ та БЕБ викрили голову оборонного заводу: він розкрадав бюджетні кошти на закупівлю запчастин для СУ-27

08 грудня 2023, 10:25

СБУ та БЕБ викрили голову оборонного заводу: він розкрадав бюджетні кошти на закупівлю запчастин для СУ-27

Директор одного із оборонних підприємств намагався вкрасти майже 4 млн. гривень. Фото: СБУ Директор одного із оборонних підприємств намагався вкрасти майже 4 млн. гривень. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та у взаємодії з керівництвом АТ «Українська оборонна промисловість» ліквідувала схему присвоєння бюджетних коштів на придбання комплектуючих для бойових літаків ЗСУ. Про затримання повідомили у пресцентрі СБУ.

Йдеться про модулі посилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27. За даними слідства, директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 млн бюджетних гривень на закупівлю відповідного авіаобладнання.

Директор одного з оборонних підприємств намагався вкрасти майже 4 млн гривень. Фото: СБУ

«Саме на цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою щодо придбання авіаційного модуля. Втім, ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі, а його голова розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та сплатити», - розповіли у СБУ.

Для цього урядовець підписав бухгалтерські документи на прийом несправного майна. На їх підставі оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 млн грн. Надалі учасники «схеми» планували вивести ці гроші в тінь через підконтрольні фірми, перевести в готівку і розподілити між собою.

Директор одного з оборонних підприємств намагався вкрасти майже 4 млн гривень. Фото: СБУ

Вже ексдиректору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом спільникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення. Раніше СБУ викрила ще одного голову окупаційної адміністрації у Донецькій області. Главі прифронтового Торського повідомлено про підозру.

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