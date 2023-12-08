СБУ и БЭБ разоблачили главу оборонного завода: он разворовывал бюджетные средства на закупки запчастей для СУ-27

Директор одного из оборонных предприятий пытался украсть почти 4 млн. гривен. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности совместно с БЭБ и во взаимодействии с руководством АО «Украинская оборонная промышленность» ликвидировала схему присвоения бюджетных средств на приобретение комплектующих для боевых самолетов ВСУ. Про задержание сообщили в пресс-центре СБУ.



Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27. По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий нашего государства вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн. бюджетных гривен на закупке соответствующего авиаоборудования.

Директор одного из оборонных предприятий пытался украсть почти 4 млн. гривен. Фото: СБУ

«Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой по приобретению авиационного модуля. Впрочем, дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить», — рассказали в СБУ.



Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества. На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн. грн. В дальнейшем участники «схемы» планировали вывести эти деньги в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой.

Директор одного из оборонных предприятий пытался украсть почти 4 млн. гривен. Фото: СБУ

Уже эксдиректору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).



Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее СБУ разоблачила еще одного главу оккупационной администрации в Донецкой области. Главе прифронтового Торского сообщено о подозрении.