Внаслідок обстрілу Донеччини пошкоджено житлові будинки та господарська будівля

Російські окупанти минулої доби, 10 грудня, обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та магазин. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«Ніч у Донецькій області пройшла відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила», — написав він.



За його інформацією, на Донецькому напрямку обстріляні з артилерії Єлизаветівка і Катеринівка Мар'їнської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки у Берестках, обстріляно приватний сектор Курахового.



Крім того, на Горлівському напрямку зруйновано крамницю у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків і господарчу будівлю. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка.



На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади, обстріляні Верхньокам'янське і Переїзне Званівської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади.



Нагадаємо, окупаційні війська не залишають спроб оточити Авдіївку, залучаючи величезну кількість техніки. Сили оборони успішно відбили 49 атак противника.