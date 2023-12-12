Прикордонники затримали попа московського патріархату: намагався переправити на човні до Молдови військовозобов'язаних

Представник московського патріархату допомагав переправляти чоловіків за кордон. Фото: ДПСУ

Затриманим попом московського патріархату виявився ексскарбник Києво-Печерської Лаври, який допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон. Про це інформує Держприкордонслужба.



Трьох порушників у рясах та одного у спортивному одязі затримав на Одещині біля кордону з Молдовою наряд Ізмаїльського прикордонного загону.



При з'ясуванні обставин виявилося, що з трьох «батюшок» лише один є кліриком, який належить до церкви з керівним центром у країні-агресорі. Саме він і забезпечив церковне вбрання двох своїх попутників.



Переправитися через кордон планували у човні. Такі послуги коштували «прочанам» у 4000 доларів з кожного. Порушникам кордону здавалося, що все йде за планом.



«На березі озера Кагул їх зустрів човен. Переправник доставив пасажирів на протилежний берег і направив на світло до найближчого села. Човняр запевнив, що це Молдова, а насправді перевіз горе-порушників між двома українськими населеними пунктами, розділеними озером», - розповіли у держприкордонслужбі.



На порушників склали адміністративні протоколи. Раніше було засуджено митрополита Української православної церкви Московського патріархату — голову Тульчинської єпархії у Вінницькій області Іонафана, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.