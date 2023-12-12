ЗСУ відновили контроль над териконом на околиці Горлівки

Українські військові на териконі на околиці Горлівки. Кадр відео

Президент України Володимир Зеленський опублікував у себе відео, на якому показано, як штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відновила контроль над териконом у районі селища Південне на околиці Горлівки.



«Незважаючи на складні умови, (штурмова група — прим.) відбила один з териконів у межах Горлівки і захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Горлівка — це Україна! Донбас — це Україна!», — написав президент.





Звільнений терикон на карті DeepState



Варто зазначити, що сама позиція терикона розташована за 10 км від Горлівки.



Раніше речник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш повідомив, що руйнація мосту між тимчасово захопленими Горлівкою та Ясинуватою Донецької області веде до ускладнення постачання російських окупантів.