Внаслідок обстрілів у Донецькій області пошкоджено житлові будинки: Мороз розповів деталі

Російські окупанти минулої доби, 12 грудня, атакували п'ять територіальних громад на Донеччині. Зокрема, обстріли були в Авдіївці, Красногорівці, Сіверську та інших населених пунктах. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



За його словами, на Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Красногорівці, обстріляні Георгіївка і Максимільянівка. В Очеретинській громаді пошкоджено будинок у Новоселівці Першій. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці. Курахівська громада зазнала 7 обстрілів: пошкоджено будинок в Острівському, в зоні ураження — Ганівка, Веселий Гай, Вовченка та приватний сектор Курахового.



Крім того, на Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки та промислову будівлю.



Також на Лисичанському напрямку обстріляно Сіверськ, відбулось 12 обстрілів Лиманської громади.



Нагадаємо, російські окупаційні війська знову атакували низку населених пунктів Донецької області, поранивши при цьому одного мирного жителя Донбасу в Красногорівці.