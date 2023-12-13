У СБУ розповіли, хто стоїть за хакерською атакою на мобільного оператора «Київстар»

За цифровою інфраструктурою «Київстару» було завдано критичних поразок, тому відновлення всіх послуг з дотриманням необхідних протоколів безпеки потребує часу. Про це повідомляє служба безпеки України.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил Росії (відомішого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

«СБУ продовжує документувати кібератаку Росії з цивільної інфраструктури України як черговий військовий злочин російських загарбників», — йдеться у повідомленні.