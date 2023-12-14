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У РФ заявили про атаку безпілотників на Москву

14 грудня 2023, 08:01

У РФ заявили про атаку безпілотників на Москву

Росію атакував невідомий безпілотник, його нібито знищили на Московській області сьогодні вночі, 14 грудня. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

«Силами ППО в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події», — заявив Собянін.

Слід зазначити, що місто Наро-Фомінськ знаходиться на відстані трохи більше ніж 80 кілометрів від російської столиці.

О 04:25 мер російської столиці заявив про ще одного безпілотника, якого нібито було збито під Москвою. Він зазначив, що російські сили ППО знищили дрон у тому ж Наро-Фомінському окрузі.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Підмосков'ї, Тулі та інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів і нібито роботу ППО. У Міноборони РФ стверджували, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях.

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