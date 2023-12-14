Окупанти за добу атакували чотири громади Донеччини: є руйнування

Російська армія обстрілювала Донецьку область упродовж 13 грудня. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки у трьох територіальних громадах регіону. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



За інформацією Мороза, ситуація в регіоні така:



На Донецькому напрямку 1 особу поранено в Авдіївці. У Курахівській громаді пошкоджено 2 будинки у Веселому Гаї, обстріляно приватний сектор Курахового.

На Горлівському напрямку пошкоджено 3 будинки в Часовоярській громаді.



На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверській громаді. Лиманська громада зазнала 16 обстрілів.



Нагадаємо, в ОВА повідомили, що вдалося встановити інформацію по 1 людині, яка була поранена раніше - у Торецьку.