На Херсонщині внаслідок російського обстрілу під завалами будинку загинула жінка — прокуратура

Вночі окупанти обстріляли Херсонську область, під завалами будинку загинула жінка. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські війська вночі 13 грудня обстріляли село Миролюбівка Херсонського району. Під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 13 грудня, близько 23.45, військові Росії обстріляли село Миролюбівка Херсонського району. За попередніми даними, агресор атакував населений пункт ракетою типу С-300. Під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка», — йдеться у повідомленні.

Відомості про інших потерпілих уточнюються.

Зазначається, що внаслідок обстрілу також пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад, частково зруйновано будівлю місцевої амбулаторії.

Раніше повідомлялося, що армія РФ минулої доби випустила півтисячі снарядів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це вранці 14 грудня повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.