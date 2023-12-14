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Путін напередодні президентських виборів розповів про другу хвилю мобілізації

14 грудня 2023, 12:27

Путін напередодні президентських виборів розповів про другу хвилю мобілізації

Путин розповів про хвилю мобілізації в РФ. Фото: скриншот Путин розповів про хвилю мобілізації в РФ. Фото: скриншот

Володимир Путін, який підтвердив намір вп'яте переобиратися в президенти, пообіцяв росіянам, що другої хвилі мобілізації не буде. За його словами, на передову нібито готові їхати багато добровольців. Про це він розповів на своїй пресконференції. 

Путін зазначив, що часткова мобілізація, яка була оголошена у вересні 2022 року, пройшла досить успішно — було набрано достатню кількість військових.

«Чудово воюють хлопці! Просто відмінно! 14 Героїв Росії з числа мобілізованих, я вже не кажу про інші нагороди. На мою думку, 244 тисячі зараз перебувають у зоні бойових дій «СВО». 41 тисяча звільнена у зв'язку з досягненням граничного віку по здоров'ю, і так далі», — видав він.

Крім того, Путін додав, що зараз і добровольці, і контрактники продовжують іти на «СВО».

«Ми розпочали досить широку кампанію із залучення людей і планували до кінця року набрати 412 тисяч. На вчорашній вечір мені доповіли, набрано 486 тисяч і потік наших чоловіків, які готові захищати інтереси батьківщини зі зброєю в руках, не скорочується. Півтори тисячі щодня у всій країні. Все разом буде під півмільйона людей до кінця цього року. Ну, навіщо нам мобілізація? Тому на сьогоднішній день жодної потреби у цьому немає», — резюмував він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов повідомив, що Кремль може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року.

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