Путін: у бюджеті РФ передбачено понад трильйон рублів на окуповані території України

Сьогодні, 14 грудня, російський президент Володимир Путін проводить пресконференцію, на якій розповів, що у федеральному бюджеті РФ щорічно передбачено понад трильйон рублів на окуповані території України.



Крім того, регіони РФ вклали в окуповані території близько 150 мільярдів рублів. І ще близько 100 мільярдів заплановано вкласти.



За словами Путіна, цього року «нові регіони» заплатили до федерального бюджету 170 мільярдів рублів. «Новини Донбасу» детально писали, що окуповані території є дотаційними для Росії.



Раніше президент Російської Федерації заявив, що цілі СВО (саме так у РФ називають повномасштабну війну — ред.) не змінюються.