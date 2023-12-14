РФ посилює репресії проти українців на захоплених територіях — ГУР

Загарбники посилюють тиск на місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Держава-агресор Росія значно активізувала маховик залякування та репресій у зв'язку з підготовкою до так званого виборчого процесу та «переобрання» Путіна, а також для виявлення противників російського поневолення», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупаційні адміністрації створюють жахливі та нестерпні умови для громадян, які відмовляються отримувати російські паспорти. Людям відмовляють у наданні медичної та соціальної допомоги, позбавляють доступу до електроенергії та системи водопостачання.

Крім того, у складі карально-репресивних груп, які проводять систематичні обшуки приватних приміщень українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, російські загарбники почали використовувати спеціалістів із аналізу поведінки. При здійсненні про перевірок документів і обшуків зазначені особи уважно стежать за власником житла, створюючи додатковий психологічний тиск.

Також, намагаючись залякати та встановити тотальний контроль над місцевим населенням, росіяни на окупованих українських територіях намагаються обрубати всі можливі канали зв'язку та доступу до інформації.

Так, для отримання дозволу та можливості користуватися мобільним інтернетом, українці в окупації мають звернутися до підконтрольних росіян провайдерів. У цих компаніях у телефони людей вводять невідомі коди, що може свідчити про приховане встановлення шпигунських програм.

Нагадаємо, що, за даними Центру національного опору, російські загарбники з 1 січня 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорту РФ.