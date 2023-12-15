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Окупанти атакували Костянтинівку та Новомихайлівку з авіації — Генштаб

15 грудня 2023, 09:14

Окупанти атакували Костянтинівку та Новомихайлівку з авіації — Генштаб

Минулої доби, 14 грудня, російські окупанти в черговий раз обстріляли Костянтинівку та Новомихайлівку Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

«Авіаційні удари отримали Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському напрямку українські військові відбили 21 атаку окупантів у районі Синьківки та ще 2 атаки на схід від Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони України продовжують завдавати загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямі ЗСУ продовжують стримувати окупантів, які не залишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямі Сили оборони стримують росіян у районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області, відбивши 19 атак.

На Шахтарському напрямі окупанти наступальних (штурмових) дій не вів.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку (це лінія фронту в Запорізькій області та у південній частині Донецької (до Горлівки – ред.) Збройні сили України знищили понад 600 російських окупантів).

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