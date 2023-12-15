На довічне заочно засудили лікаря з Маріуполя: здала тяжко поранених військовослужбовців ЗСУ у полон

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели провину громадянки України у держзраді, її заочно засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури.



У березні 2022 року війська Росії розпочали окупацію міста та захопили будівлі комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполя».



На той час у медичній установі перебувало не менше семи військовослужбовців Збройних Сил України, які отримали тяжкі поранення, захищаючи мирне населення від окупантів.



«Щоб приховати від армії росіян їхню присутність, персонал медустанови переодягнув українських захисників у цивільний одяг. Однак не всі працівники лікарні виявилися вірними своїй державі», — йдеться у повідомленні.



Лікар-офтальмолог відділення мікрохірургії ока, підтримуючи дії країни-агресора, під час проведення медичного обходу добровільно вказала російським військовим на хворих військовослужбовців ЗСУ.

Лікар-офтальмолог, яка здала окупантам захисників Маріуполя. Фото: Донецька прокуратура

Через дії засудженої окупанти взяли військових у полон, де піддали їх фізичним та моральним знущанням. Раніше на Донеччині заочно судили трьох «депутатів народної ради ДНР».



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області дефіцит медиків, тому росіяни змушують студентів працювати у військових госпіталях.